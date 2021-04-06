ВС предложил защитить жертв домашнего насилия отменой частного обвинения в судах

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Верховный суд России предложил отменить институт частного обвинения в судах, что защитит жертв домашнего насилия. Эту законодательную инициативу во вторник одобрил для внесения в Госдуму Пленум Верховного суда РФ.

Как отмечается в пояснении к законопроекту, к делам частного обвинения в настоящее время относятся три состава преступлений - об умышленном причинении легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 115 УК РФ), о нанесении побоев (ст. 116.1 УК РФ) и о клевете без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 128.1 УК РФ), которые нередко становятся следствием домашнего насилия.

Частное обвинение

Согласно процедуре частного обвинения, заявление мировому судье подает потерпевший, на которого возлагается бремя сбора доказательств, а затем обязанность самостоятельно либо через представителя поддерживать обвинение в суде в качестве частного обвинителя. Как отметили в Верховном суде, поскольку часто такие уголовные дела касаются случаев домашнего насилия, фактическое отсутствие стадии предварительного расследования и обязанность потерпевших самостоятельно поддерживать обвинение в суде "не отвечает потребностям эффективной уголовно-правовой защиты прав и свобод человека и гражданина, его здоровья, чести, достоинства и репутации", а также задаче государства противостоять домашнему насилию.

В случае отказа потерпевшего от заявления либо неявки в суд без уважительной причины уголовное дело подлежит прекращению. В случае оправдания подсудимого по делам частного обвинения суд вправе взыскать процессуальные издержки полностью или частично с заявителя, а при прекращении дела в связи с примирением сторон - с одной или обеих сторон. При этом в одном уголовном деле могут быть соединены встречные заявления сторон о привлечении к уголовной ответственности - в этом случае подавшие их лица выступают одновременно в качестве частного обвинителя и подсудимого.

Согласно предложенным Верховным судом изменениям в УПК, эти статьи будут переведены в разряд частно-публичных, по которым будет обязательным предварительное дознание полиции. Основное бремя доказывания ляжет на правоохранительные органы в ходе обязательного предварительного расследования, в судах останутся только государственные обвинители (прокуроры), а решение о прекращении таких уголовных дел в связи с примирением сторон будет приниматься судом не безусловно, а с учетом всех обстоятельств дела и сведений об обвиняемом. По оценке ВС, повысится эффективность предупреждения семейно-бытового насилия, повысится роль государства в защите граждан от клеветы, а в суд перестанут поступать дела, по которым отсутствует предварительное подтверждение наличия события и состава преступления.

Позиция ЕСПЧ

Свою инициативу Верховный суд обосновал позицией Европейского суда по правам человека в решении от 9 июля 2019 года по жалобе "Володина против РФ", где ЕСПЧ подчеркнул, что проблема домашнего насилия, способного принимать различные формы, от физического нападения до эмоционального или словесного насилия, выходит за пределы отдельного дела и является общей проблемой для всех государств, поскольку часто имеет место в рамках личных отношений или в узком кругу, при этом подавляющее большинство жертв - женщины.

В связи с этим ЕСПЧ обратил внимание на необходимость активного участия государства в защите жертв домашнего насилия. Проблемы государственного противодействия такому насилию отмечены и в решении Комитета министров Совета Европы, принятом в декабре 2020 года в связи с надзором за исполнением этого и аналогичных постановлений ЕСПЧ. "Между тем частный порядок уголовного преследования, при котором поддержание обвинения в суде, доказывание вины подсудимого, равно как и возможность прекращения уголовного дела за примирением сторон, полностью зависят от позиции и активности потерпевшего при минимальном вмешательстве государства в обеспечение защиты и восстановления прав и свобод данного лица, не в полной мере согласуется с отмеченной позицией ЕСПЧ", - отметили в Верховном суде.

Необходимость повышения эффективности предупреждения семейно-бытового насилия указана в концепции государственной семейной политики в РФ до 2025 года и в национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, утвержденных правительством РФ в 2014 и 2017 годах, отметили в ВС.

"По уголовным делам о домашнем насилии нередко потерпевшая сторона вынуждена собирать доказательства, продолжая проживать совместно с правонарушителем, обидчиком, будучи финансово зависимой от него и опасаясь мести с его стороны. В связи с этим предлагается отнести уголовные дела о нанесении побоев, умышленном причинении легкого вреда здоровью и клевете к уголовным делам частно-публичного обвинения, по которым будет проводиться дознание", - заявил ранее председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев.

Другие доводы

ВС отметил, что целесообразность сохранения частного порядка уголовного преследования ставят под сомнения и принятые изменения в законодательстве РФ. Так, за побои виновный сперва должен быть подвергнут административной ответственности по ст. 6.11 КоАП и лишь при повторном случае - уголовной. Но если привлечение к административной ответственности осуществляется исключительно в публичном порядке, то при повторном совершении данного деяния виновный может оказаться в более привилегированном положении, поскольку возбуждение уголовного дела и итоговое решение по нему, как правило, полностью зависят от позиции потерпевшего.

Аналогичным образом за оскорбление (которое 10 лет назад было исключено из числа составов преступлений частного обвинения) установлена административная ответственность (по ст. 5.61 КоАП РФ), реализуемая в публичном порядке, тогда как клевета без отягчающих обстоятельств влечет уголовную ответственность лишь в тех случаях, когда потерпевший заявляет о совершенном преступлении и самостоятельно поддерживает обвинение в суде.

Статистика судов

По данным судебной статистики, дела частного обвинения составляют около 1% среди всех рассматриваемых судами уголовных дел. В 2020 году по делам частного обвинения прошли 9,8 тыс. лиц. Осуждены 3,9 тыс. (39%), 700 оправданы (7%), в отношении 5,4 тыс. (54%) дела были прекращены. По ч. 1 ст. 115 (легкий вред здоровью) УК РФ было осуждено 1 616 лиц, по ст. 116.1 ("Побои") УК - 1 629, по ч. 1 ст. 128.1 ("Клевета") УК РФ - 56 лиц. В связи с примирением с потерпевшим суды прекратили уголовные дела в отношении 1 519 обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, 1 355 лиц - в побоях, 131 - в клевете.

Но с учетом того, что в ряде случаев по преступлениям, подпадающим под частное обвинение, применяется механизм предварительного расследования или дознания, если потерпевший в силу зависимого или беспомощного состояния или по иным причинам не может защищать свои права или в случаях, когда не установлено лицо, совершившее преступление, эффективность применения института частного обвинения еще ниже. В 2019 году из 12,5 тысяч дел частого обвинения 7,2 тыс. (57%) были возбуждены по заявлениям граждан и 5,3 тыс. (43%) поступили от органов дознания через прокуратуру. По делам, где потерпевшие подавали заявления в суды, из 8 тыс. обвиняемых осуждены 1,9 тыс. (25%), 991 оправданы (12%), в отношении 1,1 тыс. дела прекращены в связи с отсутствием события или состава преступления (13,7%), в отношении 3,1 тыс. (37%) дела были прекращены по иным основаниям, в том числе из-за примирения сторон. По делам той же категории, поступившим в суды от органов дознания и прокуратуры, из 5,4 тыс. обвиняемых осуждены 2,6 тыс., прекращены дела по нереабилитирующим основаниям (включая примирение сторон) в отношении почти 2,2 тыс., оправданы 23 подсудимых, за отсутствием состава или события преступления прекращены дела в отношении 21 подсудимого.