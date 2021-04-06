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Генпрокурор поручил проверить организацию питания детей-сирот

В ходе проверки, в частности, будет дана оценка исполнению бюджетного законодательства при выделении и расходовании субсидий

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил региональным прокурорам проверить организацию питания детей-сирот. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов проверить исполнение законодательства при обеспечении питания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в школах, где обучаются такие дети", - отметили в ведомстве. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства при организации предоставления этих услуг учащимся, исполнению бюджетного законодательства при выделении и расходовании субсидий на данные цели.

Прокуроры также уделят внимание вопросам законности при организации лечебного и диетического питания для детей-сирот.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что Краснов взял под личный контроль вопросы соблюдения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на получение питания.

Теги
РоссияКраснов, Игорь Викторович
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