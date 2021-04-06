СК начал проверку песни Манижи по обращению "Ветеранских вестей"

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Московские следователи начали проверку песни певицы Манижи "Русская женщина", с которой она будет представлять Россию на "Евровидении", после обращения АНО "Ветеранские вести". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Останкинском следственном отделе 5 апреля зарегистрирован материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды в песне певицы Манижи "Русская женщина", - сказал собеседник агентства.

Ранее АНО "Ветеранские вести" обратилось к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой возбудить дело на Манижу за экстремизм и пресечь распространение видео ее выступления. Обратившиеся считают, что исполненный Манижей сценический номер направлен "на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности". В свою очередь источник ТАСС сообщал, что СК рассмотрит это обращение, однако в данном случае проведение проверки вряд ли возможно, так как очевидно отсутствие каких-либо признаков противоправной деятельности.

Певица Манижа с песней "Русская женщина" (Russian woman) будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае 2021 года.

Российской певице таджикского происхождения Маниже Сангин 29 лет. Она независимый музыкант, автор и исполнитель, режиссер музыкальных клипов, общественный деятель в области борьбы против домашнего насилия, с 2019 года амбассадор фонда "Подари жизнь", с 2020 года - посол доброй воли ООН по делам беженцев. По словам певицы, Russian Woman - это песня о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России.