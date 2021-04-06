Глава Росприроднадзора заявила о нехватке приютов для диких животных

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова считает, что в России в настоящее время недостаточное количество приютов, передержек и центров ветеринарной помощи для диких животных. По ее словам, проблему необходимо решать на федеральном уровне.

"Абсолютно четко недостаточно ни приютов, ни передержек, ни центров ветеринарной помощи. Мы считаем, что их должно быть больше. Такая проблема большая есть. Если с домашними животными сложно, но тоже работают приюты, и могут граждане инициативные пожертвование такое делать, то с дикими животными такая ситуация невозможна. Это необходимо делать на большом, массированном, государственном уровне", - сообщила она в видеоинтервью ТАСС.

По словам Радионовой, Росприроднадзор еще два года назад обращался к губернаторам регионов с призывом решить данную проблему, но отклик не был получен.

"Мы обращались в 2019 году к губернаторам, мы просили предусмотреть возможность создания таких центров. Мы отклика пока не получили. Я надеюсь, что эта проблема будет решена", - отметила она.