Росприроднадзор подсчитал количество свалок в стране

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Более 4,8 тыс. свалок насчитывается в России в настоящее время, еще 12 тысяч мигрирующих свалок обнаруживают ежегодно, но их оперативно устраняют в течение года, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в видеоинтервью ТАСС.

"В территориальных схемах их сейчас больше 1,2 тысячи, 1258, если я не ошибаюсь. А всего свалок, по нашим данным, 4803 - те, которые мы считаем местом скопления навалов мусора. Мы их только-только пересчитали все и будем принимать меры, чтобы и это количество уменьшалось", - сказала она.

Кроме того, по словам Радионовой, в России в течение года обнаруживают порядка 12 тысяч мигрирующих свалок. "Есть свалки как навал мусора - это несколько кубометров, от 1 до 10, они мигрируют, и, по данным статотчетности, в год их появляется примерно 12 тысяч, и также 12 тысяч убирается", - пояснила она.

Лишь 70 свалок в стране имеют законное разрешение на временную эксплуатацию. Они действуют, пока строятся необходимые объекты обращения с отходами.

"Я считаю, что регионам следует быть активнее, если у вас нет законного полигона, а жизнь свалки вы хотите продлить, то надо попытаться нормально в 303-й приказ (приказ Минприроды России о возможности использования объектов размещения твердых коммунальных отходов, не имеющих документацию - прим. ТАСС) попасть. Попасть в этот реестр свалок, разрешенных для эксплуатации несколько лет", - отметила глава Росприроднадзора.

"Конечно, необходимо все свалки закрывать", - заключила она.