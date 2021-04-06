Коэффициент распространения коронавируса в России четвертый день держится выше единицы

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник снизился с 1,02 до 1,01. Он держится выше единицы четвертый день подряд впервые с середины января, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В четырех из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся показатель превышает единицу - в Москве (1,16), Свердловской (1,03), Архангельской и Московской областях (1,01). Кроме того, в Ростовской области он составил ровно 1.

В Санкт-Петербурге, Воронежской области и Красноярском крае коэффициент равен 0,99, в Иркутской области - 0,96, в Нижегородской - 0,91.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.