Более 3,6 млрд рублей выделено на поддержку коренных народов в УрФО в 2021 году

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Более 3,6 млрд рублей выделено в 2021 году на поддержку коренных малочисленных народов, проживающих на территории Уральского федерального округа (УрФО). Об этом сообщил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев в ходе выступления на II Форуме коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Салехарде.

"В регионах округа сформирована нормативная база для поддержки коренных народов. По этому направлению приняты и реализуются государственные программы. На их финансирование в 2021 году выделено 3 млрд 630 млн рублей", - сказал Якушев.

Он отметил, что коренные этносы широко представлены в Уральском федеральном округе - это ханты, манси, ненцы, селькупы и эвенки. "Их представители проживают в четырех из шести регионов округа. Помимо Ямала и Югры, это Тюменская и Свердловская области. Общая численность коренных этносов, по данным переписи 2010 года, составляет 82,5 тыс. человек", - добавил полпред.

Якушев сообщил, что в последние годы в округе отмечается рост численности коренных народов. По его словам, число коренных жителей увеличилось на 4 тыс. с 2010 года. "Устойчивое развитие коренных народов требует системного подхода. Для этого необходимо решить ряд сложных вопросов. Среди них - выстраивание отношений с недропользователями, компенсация экологического ущерба, защита традиционной среды обитания. Важная задача - разработка механизма этнической идентификации", - добавил он.

В Уральском федеральном округе активно действуют общественные организации коренных этносов - "Ямал - потомкам", "Спасение Югры" и другие.

С 4 по 8 апреля 2021 в Салехарде проходит II Форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Форум объединяет на одной площадке старейшин, лидеров молодежного движения, представителей ассоциации из разных регионов страны, общественных организаций и органов власти, связанных с деятельностью коренных малочисленных народов России, ученых и экспертов.