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Численность коренных малочисленных народов в России выросла более чем на 20% за 30 лет

В стране в настоящее время насчитывается 47 коренных малочисленных народов - всего более 300 тыс. человек

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Количество проживающих на территории РФ коренных малочисленных народов увеличилось более чем на 20% за последние 30 лет, сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов на II Форуме коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Салехарде.

"Общим результатом государственной политики в отношении коренных малочисленных народов является увлечение их численности за 30 лет более чем на 20%", - сказал он.

На данный момент в России 47 коренных малочисленных народов - всего более 300 тыс. человек. В основном они живут на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, обладают особым статусом и рядом преференций со стороны государства.

С 4 по 8 апреля 2021 в Салехарде проходит II Форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Участники форума обсуждают вопросы взаимодействия регионов в рамках деятельности таких организаций, как Северный Форум, Арктический совет, Университет Арктики, а также Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Кроме этого, особое внимание уделяется вопросам северного оленеводства.

I Форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации проходил в Салехарде в 2017 году.

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