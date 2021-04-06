Valneva планирует начать финальные испытания свой вакцины от коронавируса к концу апреля

ПАРИЖ, 6 апреля. /ТАСС/. Франко-австрийская биотехническая компания Valneva планирует приступить к заключительным испытаниям своей инактивированной вакцины от коронавируса к концу апреля при условии, что это будет одобрено британским медицинским регулятором. Соответствующее сообщение опубликовано во вторник на сайте компании.

Valneva объявила о "положительных результатах" в ходе ранних клинических испытаний. "Основываясь на этих результатах, компания планирует начать клиническое исследование фазы 3 к концу апреля 2021 года при условии одобрения органами здравоохранения Великобритании", - отмечается в пресс-релизе.

В декабре 2020 года компания сообщила о начале клинических исследований в Великобритании. В ходе испытаний использовались три дозировки (большая, средняя и малая), их вводили дважды с интервалом в три недели 153 здоровым молодым людям в возрасте от 18 до 55 лет. Как указывается в документе, "[вакцина] VLA2001 в целом была безопасна и хорошо переносилась во всех [возрастных] группах <...> Сообщения о серьезных побочных эффектах не поступали". Кроме того, у 90% добровольцев, участвовавших в испытаниях, выработалось большое количество антител к коронавирусу. Valneva собирается подать заявку на одобрение своего препарата в Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Соединенного Королевства осенью 2021 года.

Ранее компания заключила соглашение с правительством Великобритании о поставке 100 млн доз вакцины в 2021-2022 годах в случае успеха клинических испытаний. Также в рамках контракта существует опцион еще на 90 млн доз, которые могут быть поставлены в период с 2023 по 2025 годы. В конце января Великобритания начала производить вакцину Valneva в Ливингстоне (Шотландия).