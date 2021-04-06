Журналистов пригласят на освещение парада Победы 9 мая

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Кремль объявил аккредитацию журналистов на освещение парада на Красной площади 9 мая, а также других мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации президента России начинает прием заявок на участие в освещении мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - объявила во вторник пресс-служба Кремля.

Речь идет об аккредитации на генеральную репетицию военного парада, которая пройдет 7 мая, непосредственно на парад Победы 9 мая на Красной площади и на возложение в тот же день венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Аккредитация проводится на сайте kremlin.ru (президент.рф) и продлится до полудня 12 апреля. Заявки принимаются от российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ. Список аккредитованных журналистов, а также информация о времени и месте их сбора будут опубликованы на президентском сайте после 30 апреля.