Кабмин продлевает до конца года особый порядок оказания госуслуг

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Правительство России продлевает до конца года особый порядок предоставления государственных слуг, часть из них по-прежнему можно будет получать дистанционно. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.

"Правительство до конца года устанавливает особый порядок предоставления государственных и муниципальных услуг, аналогичный тому, который действовал в прошлом году, - сообщил он. - Наиболее востребованные услуги можно будет получать дистанционно, речь идет прежде всего о назначении пенсий и пособий, различных выплат и компенсаций".

В частности, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования смогут вводить упрощенные правила идентификации заявителей.

"Пока не выработан коллективный иммунитет к коронавирусу, важно продолжать делать все необходимое, чтобы обезопасить людей", - отметил Мишустин.

По словам премьера, получать государственные услуги должно быть удобно всегда, а не только во время пандемии. "Надо посмотреть, какие дистанционные сервисы сейчас наиболее востребованы, и, конечно, сохранить их в дальнейшем, - подчеркнул он. - При этом не переходить полностью на онлайн-формат. У людей должна быть возможность выбирать - оформлять необходимые услуги через интернет или по телефону, либо обращаться лично в многофункциональные центры, ведомства". Мишустин поручил своим заместителям Дмитрию Григоренко и Дмитрию Чернышенко обратить на это особое внимание.