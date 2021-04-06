Госдума вводит штрафы до 30 тыс. рублей за высадку детей-безбилетников из транспорта

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором - основном - чтении законопроект, предусматривающий штрафы для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников моложе 16 лет из транспорта, а также ужесточающий наказание за нарушение правил движения через железнодорожные пути.

Согласно тексту, "принудительная высадка из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет, не оплатившего проезд и следующего без сопровождения совершеннолетнего лица", повлечет штраф для водителя до 5 тыс. рублей, а для должностных лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. В тексте содержится уточнение, что речь идет о действиях, которые не содержат уголовно наказуемого деяния.

Данные положения были включены в законопроект в процессе его подготовки ко второму чтению. Авторами поправок выступили первый замруководителя фракции единороссов Андрей Исаев, депутат Александр Хинштейн ("Единая Россия"), вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) и замруководителя фракции либерал-демократов Ярослав Нилов.

"Мы считаем, что такое существенное административное наказание за высадку ребенка позволит предотвратить возможные трагические последствия таких действий. Ведь оставшийся один, иногда и просто в чистом поле, ребенок - а такие случаи были - может заболеть или погибнуть", - сказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В изначальной редакции законопроект предусматривал только усиление ответственности за нарушение правил движения через железнодорожные пути. Штрафы за это увеличиваются в пять раз - с 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Кроме того, вводится административная ответственность за проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к переезду в пределах видимости приближается поезд. Штраф за это составит 5 тыс. рублей, нарушителю также может грозить лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев, а за повторное совершение такого правонарушения - на один год.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля подписал закон о запрете высаживать из транспорта детей-безбилетников, следующих без сопровождения взрослых. Он вступил в силу 7 марта.