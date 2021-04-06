Песков: Навальный в колонии будет получать необходимую помощь, если действительно болен

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Блогер Алексей Навальный в случае болезни будет получать необходимую и предусмотренную правилами ФСИН медицинскую помощь, при этом особенных условий для одного из заключенных предусмотрено быть не может. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя информацию об ухудшении здоровья Навального в колонии.

"Мы с вами видим разную информацию о том, что этот конкретно заключенный помещен в лечебное подразделение или не помещен", - заметил представитель Кремля. По его словам, это вопрос "является исключительно прерогативой ФСИН".

"Все необходимые мероприятия там проводятся. Естественно, о каких-либо особенных условиях для одного из осужденных речи идти не может", - подчеркнул Песков.

Он добавил, что "существуют определенные правила, в том числе по обращению с теми заключенными, которые заболели". "Поэтому если действительно речь идет о болезни, то будет обеспечено на соответствующем, предусмотренном уровне лечение", - заключил пресс-секретарь российского лидера.

При этом Пескову не известно, получил ли глава государства письмо представителя правозащитной организации Amnesty International ("Международная амнистия"), касающееся заключения Навального и условий его содержания. "Я не располагаю информацией, поступало ли по каким-то каналам - по дипломатическим каналам или еще как-то - это письмо. Я его не видел", - ответил представитель Кремля.