Опрос: число домашних собак и кошек в российских семьях за три года выросло на 12 млн

МОСКВА, 6 апреля./ТАСС/. Число домашних животных в российских семьях за три года выросло на 12 млн и достигло 63,5 млн. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного компанией Mars Petcare.

"По данным Mars Petcare, популяция домашних животных в России выросла на 23% с 2017 года, или на 12,1 млн особей. Сегодня она достигает 63,5 млн домашних собак и кошек, живущих в российских семьях", - отмечается в сообщении компании.

По данным исследования, темпы роста ускорились по сравнению с предыдущим трехлетним периодом, когда увеличение составило 14%. Численность кошек в 2020 году составила 40,8 млн (+25%), собак - 22,6 млн (+21%). Исследование показало, что домашние животные есть в 59% российских домохозяйств (+5 п.п. от 2017 года). На сегодняшний день хозяевами домашних животных являются 70,4 млн россиян старше 14 лет.

При этом 20% семей являются владельцами и кошек, и собак. Три четверти прироста популяции обеспечили жители сельской местности и городов с населением менее 500 тыс. жителей. За три года они завели +4,4 млн и +4,6 млн питомцев соответственно. В городах с населением от 500 тыс. до 1 млн жителей популяция выросла на 1,4 млн собак и кошек, а в городах-миллионниках питомцев стало больше на 1,6 млн. В столице домашних собак и кошек стало больше на 100 тыс. особей.

Согласно данным опроса, основным барьером к заведению питомца стал фактор недостатка времени на уход за ним - 19% россиян считают, что им не хватит времени, чтобы ухаживать за кошкой, и 25% выбирают эту причину, говоря о том, почему не заводят собаку. Нехватка места в квартире также является важным барьером к заведению кошки (9%) и собаки (21%). Третья по популярности причина - аллергия на кошек (15%) и собак (8%) у членов семьи.

Все чаще россияне воспринимают домашнего питомца как члена семьи (44% владельцев кошек и 34% хозяев собак), друга (24% и 36%, соответственно) или ребенка (19% и 15%). Только 12% владельцев кошек и 14% владельцев собак считают питомца просто животным.

Об исследовании

Исследование популяции домашних животных Mars Petcare в России проводилась в 2020 году исследовательской компанией Ipsos по заказу Mars Petcare. Были опрошены жители городов и сельских поселений России в формате репрезентативной выборки на уровне федеральных округов и городских кластеров. (7042 телефонных интервью мужчин и женщин старше 16 лет).