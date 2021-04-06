Попова назвала шесть регионов с превышением заболеваемости COVID-19

"У нас есть ряд субъектов, в которых <...> заболеваемость превышает показатели среднероссийские, это Псковская, Мурманская, Тамбовская, Воронежская области, республики Карелия и Калмыкия" - сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По словам Поповой, динамика развития эпидемического процесса в России свидетельствует о его стабилизации, но темы снижения числа заболевших замедлились. "Если еще несколько недель назад <...> мы отмечали снижение заболеваемости [на] порядка 10-12%, то за последнюю неделю это снижение не превышало 3%, хотя оно остается", - уточнила глава Роспотребнадзора.

Она подчеркнула, что пока в стране "не самая стабильная ситуация", хотя в большинстве регионов - 75 - коэффициент распространения инфекции составляет 1 и меньше.

Преждевременное снятие ограничений

Ряд регионов России преждевременно приступил к снятию ограничений, введенных из-за коронавируса, считает Попова.

"Регионы постепенно снимают ограничения, они начали это делать еще с февраля. В целом ряде случаев, на наш взгляд, преждевременно", - сказала она.

Попова подчеркнула, что Роспотребнадзор продолжает вести контроль за ограничительными мероприятиями в регионах. Она отметила, что во всех субъектах в настоящее время по-прежнему действует масочный режим, введенный на федеральном уровне. Кроме того, сохраняется усиленный режим дезинфекции в общественном транспорте и местах массового пребывания людей. В большинстве регионов также действует запрет на проведение зрелищно-массовых мероприятий и на работу общепита с 23 часов вечера до 6 часов утра.

Рост заболеваемости

Ограничения для пожилых людей, введенные из-за пандемии, сняты в 18 регионах России. Именно там растет заболеваемость ковидом среди представителей этой возрастной группы, сообщила Попова.

"В 18 субъектах Российской Федерации уже сняты ограничения для лиц старше 65 лет. Эти ограничения снимались начиная с февраля, и там, где это произошло, мы отмечаем рост заболеваемости людей именно этой возрастной группы", - сказала она.

Попова подчеркнула, что изменение режима ограничений для этой категории граждан возможно только после формирования коллективного иммунитета, то есть после завершения вакцинации от коронавируса людей старше 60 лет. "Поэтому к снижению требовательности и к снятию ограничений нужно относиться максимально взвешенно, и я хочу еще раз обратить внимание руководителей субъектов, что и принятие этих решений должно происходить только в тесном взаимодействии с главными государственными врачами в регионах", - заключила она, добавив, что жизнь и здоровье людей не должны подвергаться рискам.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 597 868 случаев заражения, выздоровели 4 220 035 человек, умерли 101 106. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.