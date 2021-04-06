Роспотребнадзор держит "на особом контроле" ситуацию с COVID-19 в Турции

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор держит ситуацию с коронавирусом в Турции "на особом контроле" в связи с большим количеством россиян в этой стране, заявила во вторник глава ведомства Анна Попова.

"В Турции зафиксировано резкое осложнение ситуации, с середины марта там отмечен рост числа зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции на более чем 40%, то есть достаточно интенсивный, взрывной рост. <...> Мы продолжаем держать ситуацию с эпидрисками [в Турции] на особом контроле", - сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 131,9 млн человек, более 2,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 597 868 случаев заражения, выздоровели 4 220 035 человек, умерли 101 106. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.