Суд взыскал по иску Пригожина к Соболь 500 тыс. рублей

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы во вторник частично удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести и достоинства к юристу фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом) Любови Соболь, взыскав с нее 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Симоновский суд частично удовлетворил иск Пригожина, взыскав с ответчицы 500 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства.

Ранее юристы российского предпринимателя, главы компании "Конкорд" Евгения Пригожина подали иски о защите чести и достоинства против Алексея Навального, Любови Соболь, Леонида Волкова, Максима Шевченко и Владимира Милова.

Тверской суд ранее частично удовлетворил иск Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации, ответчиками по которому значатся Соболь и телеканал "Царьград".

Перед выборами в Мосгордуму корреспондент "Царьграда" задавал Соболь вопросы по поводу ее предвыборной кампании. Она отказалась на них отвечать, пообещав, что даст комментарий лишь после того, как телеканал опубликует информацию о нападении на ее мужа, в причастности к которому она обвинила Пригожина.

Нападение на мужа Соболь, кандидата социологических наук Сергея Мохова, было совершено в ноябре 2016 года. У подъезда дома неизвестные вкололи ему в ногу препарат, от которого он потерял сознание. Причастные к инциденту до сих пор не установлены.