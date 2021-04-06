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Песков: санитарные власти решат, нужно ли будет участникам парада Победы быть в масках

В 2021 году в главном военном параде страны планируют задействовать более 12 тыс. человек

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Российские санитарные власти определят, должны ли участники парада Победа в Москве 9 мая быть в масках.

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Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя первые кадры репетиции парада, на которых военнослужащие маршируют в масках.

"Я пока не могу сказать, все будет зависеть от инструкций к параду со стороны наших санитарных властей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, означает ли это, что на самом параде все участники также будут в масках.

В этом году в главном военном параде страны планируется задействовать более 12 тыс. человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, а также 76 летательных аппаратов - 53 самолета и 23 вертолета.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19День Победы - 2021
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