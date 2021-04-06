Кремль надеется, что опасения из-за регулирования просвещения окажутся безосновательными

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Проблемы с применением закона о регулировании просветительской деятельности если и возникнут, то будут оперативно урегулированы при участии общественности. Такое мнение во вторник высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя подписание главой государства соответствующих поправок.

По словам Пескова, президенту Владимиру Путину докладывалось о позиции российских академиков и об опасениях, что подобный закон может стать преградой на пути в целом образовательного процесса, однако глава государства "посчитал нужным согласиться с этим законом, подписать его".

"Мы с вами неоднократно уже сталкивались с ситуациями, когда весьма эмоционально реагировало общественное и экспертное мнение на те или иные законопроекты, высказывая опасения, [связанные] с правоприменением [этих норм]", - сказал пресс-секретарь президента, отметив, что "потом эти опасения в своем большинстве оказывались безосновательными". "Будем надеяться, что так произойдет и на этот раз, - продолжил Песков. - Если какие-то проблемы будут возникать, то, опять же, вместе с общественным мнением мы сможем их оперативно урегулировать".

Согласно новому закону, правительство РФ будет определять порядок и условия ведения просветительской деятельности и форм контроля за ней. Документ вступает в силу с 1 июня 2021 года.