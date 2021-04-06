Кабмин расширил возможности распоряжения субсидиями на модернизацию медицины

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Правительство России разрешило регионам использовать субсидии на модернизацию первичного звена здравоохранения для модульного строительства зданий соответствующих учреждений. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.

"Мы скорректировали правила предоставления федеральных субсидий регионам на модернизацию первички, - сказал он. - Использовать средства можно будет в том числе и на модульное строительство зданий для медицинских организаций, приобретение для них помещений". По словам премьера, это ускорит появление новых фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник, врачебных амбулаторий.

Глава кабмина напомнил, что уже обновлена государственная программа "Развитие здравоохранения", ее параметры приведены в соответствие с федеральным бюджетом на текущий и два последующих года и с единым планом по достижению национальных целей развития. "Особое внимание уделено модернизации первичного звена здравоохранения, которая началась по поручению президента [РФ Владимира Путина], - отметил он. - В ближайшие пять лет на это будет направлено не менее 500 млрд рублей, из них 90 млрд - в текущем году".

Планируется построить и реконструировать более тысячи объектов здравоохранения уже в этом году, еще столько же - капитально отремонтировать. Будет закуплено более 25 тыс. единиц медицинского оборудования и 4 тыс. машин для доставки пациентов и выезда врачей на вызовы.