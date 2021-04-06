Кабмин утвердит правила ведения ресурса с данными о детях с тяжелыми болезнями

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Правительство России утвердит правила ведения информационного ресурса о детях с тяжелыми и редкими заболеваниями, нуждающихся в помощи с лекарствами. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил во вторник на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.

"Правила ведения такого информационного ресурса будут утверждены", - сказал он. По словам Мишустина, вся информация о детях, которым будет нужна помощь специально созданного для этого фонда "Круга добра", должна собираться в специальном информационном ресурсе, где будут находиться как федеральные сведения, так и данные от регионов. "Можно будет контролировать, какие препараты закуплены для ребенка, результаты его лечения, - пояснил премьер. - Это сделает работу фонда максимально прозрачной и понятной".

Глава кабмина напомнил, что в феврале правительство направило первый транш на закупку лекарств для таких детей в размере 10 млрд рублей. "При участии "Круга добра" в четыре региона уже поступили необходимые препараты, - отметил он. - В ближайший месяц их получат дети и из других субъектов Российской Федерации". "Сейчас важно грамотно выстроить его работу, чтобы помощь была эффективной, а закупка и доставка препаратов шли прозрачно, - подчеркнул Мишустин. - Не должно быть сбоев и задержек: болезнь ждать не будет, дети нуждаются в этом лечении".

Правительство также утвердит порядок приобретения лекарств и медицинских изделий для детей с тяжелыми заболеваниями. Будут определены в том числе зоны ответственности попечительского и экспертного советов фонда, их обязанности.