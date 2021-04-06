В Чечне 130 врачей и фельдшеров получат выплаты за работу в селах

ГРОЗНЫЙ, 6 апреля. /ТАСС/. В Чечне 130 врачей и фельдшеров в этом году получат выплаты за работу в селах благодаря программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Об этом сообщила во вторник ТАСС начальник отдела кадров регионального министерства здравоохранения Малика Дажикаева.

"В этом году у нас запланировано участие в программе 100 врачей и 30 фельдшеров, которые будут работать в медицинских учреждениях первичного звена здравоохранения в сельских местностях. Согласно программам, все трудоустроенные специалисты получат единовременные компенсационные выплаты: врачи - по 1 млн рублей и по 500 тыс. рублей - фельдшеры. Цель программы - повышение доступности и качества медицинской помощи жителям сельских местностей, ликвидации кадрового дефицита и повышение престижа профессий врача и фельдшера", - отметила собеседница ТАСС.

По ее словам, в прошлом году в республике по программам удалось трудоустроить 117 врачей и 20 фельдшеров, что позволило улучшить кадровое обеспечение 14 районных больниц. "Основной дефицит у нас - это врачи-педиатры, участковые и терапевты. Всего за время реализации программ 1 098 специалистов привлечено в сельские населенные пункты", - добавила Дажикаева.

Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года. Проект предусматривает выплату денежных средств, так называемых подъемных, врачам, уезжающим в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет. Программа "Земский фельдшер", в рамках которой фельдшеры фельдшерско-акушерских пунктов, скорой медицинской помощи, пришедшие работать в муниципалитеты, получают единоразовые выплаты в размере 500 тыс. рублей, действует в России с 2018 года.