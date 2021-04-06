В ВОЗ высказались против введения паспортов вакцинации от COVID-19 для поездок

ЖЕНЕВА, 6 апреля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высказалась против введения паспортов вакцинации от коронавируса как обязательного требования при международных поездках. Как заявила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, у организации на настоящий момент "нет уверенности в том, что вакцинация предотвращает передачу [COVID-19]".

"Применение вакцин [от коронавируса], будь то клинические исследования или прививки широких слоев населения, осуществляется менее одного года", - напомнила она. "Частью исследований является тестирование уровней антител у людей и выяснение того, есть ли у них нейтрализующие антитела, способные остановить вирус. <...> Эта работа продолжается", - констатировала официальный представитель.

"Что касается паспорта вакцинации, то мы, в ВОЗ, на нынешней стадии не хотели бы видеть, чтобы это было требованием для въезда или выезда, потому что мы на данном этапе не уверены в том, что вакцина предотвращает передачу [COVID-19]", - подчеркнула Харрис. По ее словам, требование обязательной вакцинации при международных поездках связано также с риском "дискриминации в отношении людей, которые не имели возможности сделать прививку по той или иной причине".