Песков: Путин согласен, что прокуратура сможет эффективнее Минюста представлять РФ в ЕСПЧ

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Передача функций по представлению интересов России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) от Минюста Генпрокуратуре связана с ростом нагрузки и процессом совершенствования работы по данному направлению. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что с инициативой передачи соответствующих полномочий от Минюста выступил генпрокурор Игорь Краснов, "обосновав это тем, что Генпрокуратура сможет более комплексно и более эффективно отстаивать интересы РФ в ЕСПЧ, используя свой опыт, свою инфраструктуру и так далее, и эта инициатива была поддержана президентом".

Песков подчеркнул, что "дело не в недовольстве" деятельностью Минюста в этой сфере. "Постоянно растет нагрузка на ЕСПЧ, нагрузка на российские ведомства в этой связи, поэтому необходимо постоянное совершенствование [работы по данному направлению]", - заключил представитель Кремля.