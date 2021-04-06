Онищенко назвал ситуацию с коронавирусом в Москве напряженной

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Обстановка с коронавирусом в Москве остается напряженной, но опасаться третьей волны в столице сейчас не стоит, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

"Говорить, что у нас сегодня, если говорить о Москве, происходит то, что должно настораживать, я бы не стал, хотя обстановка остается напряженной", - сказал он во вторник в интервью телеканалу "Москва-24", отвечая на вопрос, стоит ли москвичам опасаться третьей волны коронавируса.

"У нас сегодня идет активно вакцинация. <...> Нам предвещают теплую солнечную погоду. Солнце в данном случае будет играть решающую роль, потому что вирус очень боится ультрафиолета", - добавил Онищенко.

Заболеваемость в Москве растет с середины марта: если тогда показатель в городе составлял около 11 случаев в сутки на 100 000 жителей, то сейчас - уже более 14, что соответствует уровню февраля. В общей сложности, по данным федерального оперативного штаба, в столице заразились 1 038 190 человек, или порядка 8,2% населения.