ГП поддержала законопроект о расследовании правоохранителями дел о побоях в семьях

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России поддержала законопроект Верховного суда о переводе дел о побоях и клевете в разряд преступлений, по которым станет обязательным проведение предварительного расследования правоохранительными органами. Об этом журналистам сообщили в надзорном ведомстве по итогам заседания пленума ВС, инициировавшем внесения в Госдуму законопроекта о соответствующих поправках в Уголовно-процессуальный кодекс.

"Один из законопроектов направлен на перевод уголовных дел о преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств), статьей 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию) и частью 1 статьи 128.1 УК РФ ("Клевета"), в категорию дел частно-публичного обвинения, - отметили в Генпрокуратуре. - Реализация указанной законодательной инициативы, в том числе посредством введения стадии предварительного расследования для этой категории дел повысит эффективность уголовно-правовой защиты потерпевших, поскольку освободит их от обязанности доказывать события и другие обстоятельства преступления, возложив это бремя на органы предварительного расследования и прокурора".

В настоящее время эти статьи относятся к категории дел частного обвинения, где потерпевший должен сам обратиться в суд, собрать доказательства и выступить в роли обвинителя. По оценке Верховного суда, это не отвечает задаче защиты государством граждан от семейного насилия и клеветы, а включение правоохранителей в сбор и представление в суде доказательств вины позволит лучше противодействовать проблеме насилия в семьях.

Ранее в Верховном суде отмечали, что нередко потерпевший, который должен выступать в роли частного обвинителя, оказывается в зависимом положении от обвиняемого. Согласно данным судебной статистики, более половины дел частного обвинения прекращаются по нереабилитирующим основаниям - в связи с примирением сторон, отказом от поданного в суд заявления, неявки на судебное заседание.