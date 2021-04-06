План по трудоустройству малоимущих в Северной Осетии на 2021 год выполнен более чем на 50%

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 апреля. /ТАСС/. Более 230 малоимущих граждан трудоустроены в Северной Осетии по программе "Борьба с бедностью" с начала этого года, это 56% от общего числа безработных малоимущих жителей республики, трудоустройство которых запланировано в этом году, сообщила ТАСС заместитель председателя комитета республики по занятости населения Алана Валиева.

Пилотный проект по борьбе с бедностью запустили в Северной Осетии в 2019 году по инициативе главы региона Вячеслава Битарова.

"Социальные контракты по трудоустройству заключили с начала этого года 236 человек из категории малоимущих граждан. Из них 192 человека уже вышли на работу, остальные приступят к работе до 15 апреля", - сказала Валиева.

Малоимущие граждане трудоустроились во Владикавказе и районах республики финансистами, контролерами, уборщиками, трактористами, учителями, воспитателями в детсадах. Зарплаты варьируются от 12 до 35 тыс. рублей. Кроме того, согласно программе за четыре месяца им будут проведены выплаты по 10 599 рублей.

Всего до конца года планируется трудоустроить 420 малоимущих жителей республики. На сегодняшний день удалось трудоустроить 465 безработных всех категорий.

Снижение безработицы

Всего с сентября 2020 года численность безработных граждан снизилась с 27,1 тыс. человек до 19,4 тыс. человек. Из них получателями пособия являлись соответственно 23,1 тыс. человек и 4,7 тыс. человек.

В декабре 2020 года уровень регистрируемой безработицы продолжил снижение и составил 6,2%. Пиковое значение было отмечено в сентябре прошлого года, оно соответствовало уровню 8,7%. В настоящее время уровень регистрируемой безработицы - 6%, что ниже пикового значения на 2,7%.

На сегодняшний день на учете состоят порядка 16,9 тыс. человек, что ниже пикового значения на 10,2 тыс. человек, из которых получателями пособия являются 3,8 тыс. человек. По сравнению с уровнем безработицы в СКФО (10,4) в Северной Осетии этот показатель ниже на 4,4 процентных пункта, с уровнем по Российской Федерации (3,7) - выше на 2,3 процентных пункта.

По словам Валиевой, причинами снижения численности безработных стали и ослабление ограничительных мер, и адаптация организаций к изменяющейся эпидемиологической ситуации. Также снижению способствовали льготные кредиты, снижение страховых взносов для малого и среднего бизнеса, налоговые каникулы для пострадавших отраслей.

Ярмарки вакансий

Кроме того, в рамках национального проекта "Демография" на федеральном уровне уже предусмотрено профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 481 человека.

В скором времени в республике возобновятся и ярмарки вакансий в районах. На них жители региона могут пообщаться с представителями предприятий, обсудить условия труда, пройти первичное собеседование. Также соискателям будут предложены программы по обучению на новые специальности.