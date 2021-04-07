Как часто выключать ноутбук? Что делать, если смартфон попал в воду?

Во время пандемии многие стали работать удаленно, а значит, каждый день использовать личный ноутбук и часто больше пользоваться смартфоном. Разбираемся, как обращаться с гаджетами, чтобы они работали без проблем и дольше служили.
Как правильно заряжать устройство?
Это то, с чего стоит начать. Любая батарея рассчитана на ограниченное количество циклов зарядки. Один цикл завершается, когда вы израсходовали заряд, аналогичный 100% емкости аккумулятора, — это не обязательно запас энергии, полученный за одну зарядку. Сегодня производители гаджетов комплектуют их литий-иoнными или литий-полимерными aккyмyлятopaми — они современные, подзаряжаются быстрее и дольше держат заряд. Производители дают следующие советы касательно зарядки гаджетов.
Часто пользователи считают, что новое устройство нужно зарядить и разрядить полностью несколько раз перед использованием. Но делать этого не требуется, более того, полная разрядка может быть вредна для аккумулятора.
Не обязательно заряжать ноутбук до 100%. Более того, если вы будете заряжать его только до 80% — это увеличит срок его службы. В интервью Wired Исидор Бухманн, топ-менеджер Cadex Electronics (компания производит зарядные устройства), дает такой совет: заряжать аккумулятор можно при уровне заряда 40% и прекращать зарядку при 80%. Вы могли видеть такую "подсказку". Часто гаджеты заряжаются быстро до 80%, а потом медленнее до 100%. Например, Mac после достижения заряда 80% переключается в более медленный режим дозарядки малым током, чтобы продлить срок службы батареи.
Аккумулятор смартфона в идеале должен быть от 20 до 90%. Старайтесь оставаться в этих рамках, даже если вам придется заряжать телефон в середине дня.
Не заряжайте гаджеты ночью (как мы уже выяснили, зарядка до 100% не способствует продлению жизни устройства).
Устройство быстрее заряжается, когда выключено. Но заряжать и пользоваться одновременно — можно, это не вредно для гаджета, просто процесс будет дольше.
Как проверить, в каком состоянии батарея ноутбука и смартфона?
Обычно аккумулятора смартфона хватает примерно на два года, а аккумулятора для ноутбука — на три или четыре года. Часто, если батарея уже приходит в негодность, устройство покажет вам уведомление об этом. Но также понять, в каком состоянии аккумулятор гаджета, можно с помощью программ.
- Пользователи iPhone и iPad могут открыть "Настройки", затем "Батарея" и выбрать "Состояние батареи".
- На устройствах Android есть сторонние приложения, такие как AccuBattery.
- Пользователи Mac могут щелкнуть значок Apple, затем "Об этом Mac", потом "Системный отчет", после Power, где увидят состояние батареи.
- Пользователи устройств с Windows могут загрузить приложение BatteryInfoView для измерения уровня заряда батареи.
Не помню, когда в последний раз выключал ноутбук. Это проблема?
Да, ноутбук не должен месяцами находиться в спящем режиме. Эксперты советуют выключать компьютер не реже раза в неделю. Кстати, выключать его, зажав подольше кнопку питания, — неправильно, нужно делать это через меню — тогда он отключается не экстренно, а в плановом режиме с нужной подготовкой.
Еще если вы давно не выключали компьютер, возможно, вы давно не устанавливали обновления от производителя? Ими не стоит пренебрегать, иногда они содержат улучшения, которые помогут продлить работоспособность важных систем гаджета.
Ничего, что я постоянно работаю с ноутбуком на коленях?
Для начала скажем про техническую сторону. Если устройство перегревается — это для него вредно. Когда ноутбук проваливается в обивку дивана или находится на коленях, он может нагреваться сильнее, если закрыты вентиляционные отверстия. Вы могли заметить, что при долгом просмотре сериалов на диване компьютер шумит и перегревается. Лучше ставьте ноутбук на стол, а для просмотра сериалов в кровати используйте подставку.
Еще наверняка вы задавались вопросом: не вредно ли для здоровья класть ноутбук на колени? Или же слышали о том, что это приводит к бесплодию. Так ли это? Автор The Verge поговорил об этом с врачами. Их вердикт: ноутбуки не влияют на женскую фертильность и не оказывают сильного влияния на мужскую фертильность. Но действительно, для мужчин риск проблем со здоровьем повышается, правда, дело не конкретно в самом ноутбуке, а в любом тепле, которое воздействует на тело.
Как правильно чистить ноутбуки и смартфоны?
- Вытащите из чехла и выключите устройство.
- Возьмите мягкую безворсовую ткань из микрофибры (например, ткань для очистки фотолинз) и осторожно протрите поверхность телефона или ноутбука.
- При необходимости смочите уголок ткани небольшим количеством дистиллированной воды или дезинфицирующего средства, например, на основе гипохлористой кислоты (50–80 мг/м3) или спирта (этанолового от 70% или изопропилового), и аккуратно, без излишнего давления протрите фронтальную и тыльную поверхности телефона.
- Не допускайте попадания влаги в отверстия и не наносите жидкие очищающие средства непосредственно на устройство.
- Чистить "внутренности" ноутбука или компьютера от пыли и грязи советуют примерно раз в год. Лучше делать это в сервисном центре. Но если вы решитесь сами, то можно использовать специальные приспособления: например, баллончики со сжатым воздухом. Уточним, что насчет сжатого воздуха мнения экспертов расходятся: большинство "за" него, но некоторые производители не советуют его использование.
- Почистить клавиатуру от пыли и крошек можно с помощью специальных портативных пылесосов.
- После влажной чистки положите устройство на сухое полотенце и дайте высохнуть.
Как правильно хранить гаджеты?
Допустим, у вас есть запасной гаджет, которым вы не пользуетесь. Или вы надолго уезжаете и оставляете ноутбук, планшет, смартфон без дела. Есть правила.
- Храните его выключенным.
- Не храните устройство с полностью разряженным аккумулятором, так он быстрее выйдет из строя. Старайтесь подзаряжать регулярно, чтобы аккумулятор не был на нуле.
- Не давайте ему перегреваться и переохлаждаться. Не храните у батареи, плиты, на балконе. Держите подальше от прямых солнечных лучей.
- Поместите на устойчивую плоскую поверхность — это может быть стол, шкаф. Но не ящик, заваленный другими предметами, куда вы сверху положили гаджет.
- Аккуратно сверните кабель от зарядки, закрепите его липучками. Не храните шнуры перекрученными и запутанными.
Как защитить гаджеты от повреждений?
Используйте защитные устройства.
Для смартфонов это чехлы, защитная пленка, защитное стекло. Если вы собираетесь на пляжный отдых — поместите телефон в непромокаемый чехол. Кое-что из защиты пригодится и в том случае, если проблема уже появилась. При небольших повреждениях экрана можно использовать защитную пленку, чтобы трещины не "разошлись" дальше. При покупке нового смартфона вам могут предложить застраховать экран — в результате вы получите бесплатную замену, если разобьете его.
Ноутбук переносите в специальном отделении в рюкзаке, еще лучше — в специальном чехле. Шопер или мягкая сумка без специального отделения — плохая идея. Важно, чтобы компьютер не был придавлен другими вещами в сумке. Еще тряска не полезна для него, не стоит класть ноутбук в рюкзак и идти на пробежку или активную прогулку.
Что делать, если я намочил смартфон? Например, он упал в воду или промок под дождем
Важно понять, какая защита у вашего телефона. В характеристиках вы найдете цифры по шкале IP, которая показывает степень защиты оболочки. Например, IP67 и IP68 одинаково устойчивы против пыли и отличаются между собой уровнем водонепроницаемости. Если вы видите IP68 — степень защиты от попадания влаги, это значит, что смартфон довольно хорошо защищен. Но защита может отсутствовать, тогда на ее месте указывается буква Х. IP67 и IP68 не делает устройство полностью водонепроницаемым, но позволяет ему не пострадать от кратковременного воздействия влаги или пыли. Но если телефон попадет в воду — нужно его спасать. Как именно? В Wired подготовили инструкцию на этот случай. Коротко:
- Вытащите его из воды — чем дольше устройство находится в жидкости, тем больше вероятность повреждения.
- Выключите его, снимите чехол. Если у телефона съемный аккумулятор — извлеките его.
- Протрите чистым полотенцем, чтобы вода не попала в порт зарядки и другие разъемы. Если в трещинах или вмятинах корпуса осталась вода, попробуйте осторожно продуть его из баллончика со сжатым воздухом. Если у вас его нет — осторожно подуйте сами.
- Не сушите телефон феном и не кладите его в духовку. Тепло может повредить электронику.
- Вы могли встречать совет вроде "положите смартфон в рис", если вы сильно намочили устройство, — это не поможет. Рис не впитает влагу, которая попала внутрь. А еще липкие кусочки крупы могут застрять в разъемах смартфона. Если решитесь на такой метод — заверните предварительно смартфон в бумажное полотенце.
- Есть способ получше — сушить намокший телефон с помощью силикатного геля (он содержится в пакетиках, которые кладут в коробку с обувью). Этот гель впитывает влагу быстрее, чем рис. Можно сделать дома "аварийный модуль" — контейнер, наполненный силикатным гелем. Если нужно будет высушить телефон — достаточно опустить его туда на один-два дня.
Анастасия Акулова