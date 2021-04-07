Как часто выключать ноутбук? Что делать, если смартфон попал в воду?

Это то, с чего стоит начать. Любая батарея рассчитана на ограниченное количество циклов зарядки. Один цикл завершается, когда вы израсходовали заряд, аналогичный 100% емкости аккумулятора, — это не обязательно запас энергии, полученный за одну зарядку. Сегодня производители гаджетов комплектуют их литий-иoнными или литий-полимерными aккyмyлятopaми — они современные, подзаряжаются быстрее и дольше держат заряд. Производители дают следующие советы касательно зарядки гаджетов.

Часто пользователи считают, что новое устройство нужно зарядить и разрядить полностью несколько раз перед использованием. Но делать этого не требуется, более того, полная разрядка может быть вредна для аккумулятора.

Не обязательно заряжать ноутбук до 100%. Более того, если вы будете заряжать его только до 80% — это увеличит срок его службы. В интервью Wired Исидор Бухманн, топ-менеджер Cadex Electronics (компания производит зарядные устройства), дает такой совет: заряжать аккумулятор можно при уровне заряда 40% и прекращать зарядку при 80%. Вы могли видеть такую "подсказку". Часто гаджеты заряжаются быстро до 80%, а потом медленнее до 100%. Например, Mac после достижения заряда 80% переключается в более медленный режим дозарядки малым током, чтобы продлить срок службы батареи.

Аккумулятор смартфона в идеале должен быть от 20 до 90%. Старайтесь оставаться в этих рамках, даже если вам придется заряжать телефон в середине дня.

Не заряжайте гаджеты ночью (как мы уже выяснили, зарядка до 100% не способствует продлению жизни устройства).

Устройство быстрее заряжается, когда выключено. Но заряжать и пользоваться одновременно — можно, это не вредно для гаджета, просто процесс будет дольше.