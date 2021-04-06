Врач предупредил, что риск смерти от COVID-19 у интенсивно курящих на 90% выше

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Риск летального исхода от новой коронавирусной инфекции у интенсивно курящего человека на 90% выше, чем у человека, который не курит. Об этом сообщил во вторник заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

"Чем больше стаж курения, тем, к сожалению, больше больных переводятся в реанимации. <...> Мы видим, что у интенсивно курящих пациентов риск летального исхода на 90% выше, чем у некурящих", - сказал он на Национальном конгрессе "Человек и лекарство".

Авдеев также напомнил, что распространявшийся ранее миф о том, что якобы курящие люди легче переносят коронавирусную инфекцию, не подтвердился. "Данные были основаны на одной единственной работе из Франции, но к сожалению для всех курильщиков, эта информация в дальнейшем не подтвердилась. Более того, в настоящее время все те полученные данные, которые мы можем назвать более доказательной медициной, говорят о том, что, к сожалению, фактор курения является фактором неблагоприятного прогноза при COVID-19", - заключил он.