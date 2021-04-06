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Вакцинировать мигрантов на территории России пока не планируется

Сейчас делают прививки только россиянам, отметили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Вакцинировать мигрантов в России пока не планируется. Сейчас проводится вакцинация только россиян, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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"В настоящий момент на территории России осуществляется вакцинация граждан Российской Федерации", - рассказали в оперштабе, отвечая на вопрос о вакцинации мигрантов.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Сейчас в России зарегистрированы три вакцины: "Спутник V" Центра им. Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром им. Чумакова РАН.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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