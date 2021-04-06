Роспотребнадзор заявил о медленном снижении заболеваемости COVID-19 в Москве с февраля

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация в Москве все еще напряженная, говорить об отмене оставшихся "коронавирусных" ограничений в столице рано. Об этом сообщила во вторник начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Москве Юлия Кобзева.

"На сегодняшний день, с середины февраля, мы фиксируем значительное снижение темпов снижения заболеваемости [коронавирусом]. Фактически с середины февраля у нас заболеваемость снижается очень медленно, порядка 1-3 процентов в неделю. Ситуация остается достаточно напряженной. И не хотелось бы говорить о том, что необходимо продолжать снимать какие-то ограничительные мероприятия на сегодняшний день", - сказала Кобзева в ходе заседания комиссии Мосгордумы по образованию.

Она добавила, что необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим, действующий в Москве как профилактическая мера.

"То, что касается эпидемиологической ситуации на сегодняшний день, <...> скажу так: ежедневно и еженедельно мы анализируем эту ситуацию. С первых дней фактически работаем в круглосуточном режиме для того, чтобы можно было понимать, что происходит в целом по совокупному населению, по отдельным возрастным группам. В том числе и ситуации по заболеваемости среди детского населения в разных возрастных группах", - добавила Кобзева.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 038 190 случаев заражения, из них 1 747 за последние сутки. Выздоровел 951 851 человек, умерли 16 976.