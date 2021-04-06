Центр им. Чумакова выпустил 70 тыс. доз "Ковивака"

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН выпустил 70 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции "Ковивак" после официального старта ее производства 25 марта этого года. Об этом во вторник сообщил заведующий отделом общей вирусологии центра Георгий Игнатьев в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

"Сейчас выпущено 70 тыс. доз. Плановое производство - 1 млн доз в месяц, мы на него идем", - сказал он.

Центр им. М. П. Чумакова РАН 25 марта начал производство третьей российской вакцины от коронавирусной инфекции "Ковивак".

Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную Центром им. М. П. Чумакова РАН. Она стала третьей вакциной, одобренной для применения в России. Центр рассчитывает увеличить объем производства "Ковивака" до 500 тыс. в месяц в апреле - мае, а в дальнейшем - до 10 млн доз в год.