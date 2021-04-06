Производство "Пентаксима" планируют полностью локализовать в России в 2022 году

ТАШКЕНТ, 6 апреля. /ТАСС/. Производство пятикомпонентной вакцины "Пентаксим" (разработка французской компании Sanofi) от пяти опасных болезней планируется локализовать в России в следующем году, сообщил ТАСС исполнительный директор компании-производителя "Нанолек" Максим Стецюк в рамках международной промышленной выставки "Иннопром".

"Мы в процессе [локализации], чуть-чуть подвинулись у нас планы, 2022 год теперь", - сказал Стецюк

По его словам, в настоящее время производство прививки локализовано в РФ на 30-40%.

"Пентаксим" предназначен для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции (гемофильная инфекция) и входит в российский национальный календарь профилактических прививок.