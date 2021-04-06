Теплоход "Порт Мэй" задержали на Камчатке из-за долга перед экипажем

ВЛАДИВОСТОК, 6 апреля. /ТАСС/. Российский теплоход "Порт Мэй" задержали на севере Камчатки из-за долгов владельца судна перед экипажем. Об этом сообщил во вторник председатель Дальневосточной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов, ссылаясь на коллективное обращение моряков.

"В процессе оформления отхода судна часть экипажа, состоящего из 17 человек, в количестве восьми человек обратилась с личными заявлениями с требованиями о погашении заработной платы за отработанные три месяца. На основании этого обращения портовый контроль порта Петропавловск-Камчатский в акте осмотра выставил судну замечание по пункту 17 (запрет на выход судна в рейс до устранения замечания, а именно: полного погашения заработной платы всему экипажу за проработанных три месяца - до выхода судна в рейс)", - говорится в коллективном обращении экипажа к профсоюзу.

Из обращения следует, что судовладелец ООО "Вип Строй Холдинг" должен сотрудникам зарплату за три месяца - 1,85 млн рублей.

Теплоход должен отправиться из порта возле села Тиличики на севере Камчатки в порт города Находка в Приморье, переход займет 10 дней. По заявлению экипажа, провизии, питьевой воды хватит только до 11 апреля, а дизельного топлива, обеспечивающего жизнедеятельность судна - на 8,5 дней.

Теплоход "Порт Мэй" работает под российским флагом, судно построено в 1992 году в Турции. Судно приписано к сахалинскому порту Холмск, судовладелец - компания "Вип Строй Холдинг" из Южно-Сахалинска. Экипаж судна - 17 человек, все россияне, жители Дальнего Востока. Год назад теплоход был задержан в порту Находка из-за жалоб экипажа на долги по зарплате и плохое обеспечение продуктами.