Эксперт считает, что в России не будет локдауна и третьей волны пандемии

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Третьей волны заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также ввода локдауна в России не будет. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

"Я думаю, что третьей волны все-таки не будет, и, соответственно, и локдауна не будет, потому что мы с вами видим, что локдаун - это путь в никуда. Он приводит к тому, что разрушается вся общественная жизнь, нарушается работа промышленности, ничего хорошего тут нет", - сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 131,9 млн человек, более 2,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 597 868 случаев заражения, выздоровели 4 220 035 человек, умерли 101 106. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.