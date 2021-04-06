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Пандемия COVID-19
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Эксперт: в РФ пока не регистрировались случаи передачи коронавируса от животных человеку

Однако в мире были случаи заражения домашних питомцев, животных в зоопарке и пушных зверей на зверофермах от больных людей, рассказала специалист Роспотребнадзора

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Российские специалисты пока не зарегистрировали случаев передачи коронавирусной инфекции от животных человеку, сообщила ТАСС во вторник заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"В России, как и в других странах, пока не установлены случаи передачи SARS-CoV2 от животных человеку (без учета дискуссии по поводу происхождения SARS-CoV2 в Китае). В мире известны случаи заражения домашних питомцев, животных в зоопарке и пушных зверей (норок) на зверофермах от больных людей", - сказала она.

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