Тульский перинатальный центр проверят после видеообращения рожениц о низком качестве услуг

ТУЛА, 6 апреля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Тульской области и прокуратура региона начали проверку после публикации в социальных сетях и некоторых СМИ сообщений о смерти трех младенцев из-за якобы низкого качества услуг в областном перинатальном центре. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службах ведомств.

В социальных сетях и нескольких региональных СМИ 5-6 апреля было опубликовано видеообращение пяти жительниц, сообщивших о якобы некачественном оказании услуг врачами Тульского областного перинатального центра. Отмечено, что у двух женщин в реанимации погибли три ребенка, еще один ребенок находится на учете невролога с подозрением на эпилепсию. Эти случаи происходили в период с 2017 по 2021 год.

"В настоящее время в Минздраве находится на рассмотрении коллективное обращение пяти пациенток областного перинатального центра. По двум обращениям ранее была проведена ведомственная проверка. Гражданские дела по искам этих заявительниц к Тульскому областному перинатальному центру находятся на рассмотрении в судебной инстанции. По обращениям еще трех заявительниц проводится внутренняя проверка министерства здравоохранения", - сообщили ТАСС в пресс-службе областного Минздрава.

Региональный Минздрав, отметили в пресс-службе, будет содействовать объективному расследованию указанных случаев. Проверку по изложенным в соцсетях и СМИ фактам также начала областная прокуратура. "Прокуратура Тульской области организовала проверку, по ее результатам при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", - сказали в пресс-службе областной прокуратуры.