Глава комитета Думы просит Генпрокуратуру проверить новый клип Моргенштерна на экстремизм

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов направил обращение на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова с просьбой проверить видеоклип "Новая волна" рэпера Моргенштерна и DJ Smash на наличие признаков экстремизма, а также в Роскомнадзор - с просьбой заблокировать доступ к материалу. Тексты обращений имеются в распоряжении ТАСС.

"2 апреля 2021 года на платформе видеохостинга YouTube на канале Morgenshtern был размещен видеоклип исполнителей DJ Smash и Morgenshtern, в котором участниками используются костюмы, стилизованные под католические сутаны, и действие которого происходит в здании, явно напоминающем католический храм, на данный факт указывает наличие христианских крестов и др.", - говорится в запросе генпрокурору.

Парламентарий отметил, что видеоклип был размещен в канун католической Пасхи. "Прошу вас, уважаемый Игорь Викторович, дать поручение о проведении проверки содержания контента на указанном выше канале YouTube на наличие признаков действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих, а также признаков экстремистской деятельности", - указывается в тексте.

Одновременно Гаврилов просит Роскомнадзор "рассмотреть возможность ограничения доступа на территории Российской Федерации" к этому видеоклипу.