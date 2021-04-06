В Думу внесли законопроект о запрете дистанционки в начальном и основном общем образовании

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Депутат фракции КПРФ Олег Лебедев внес в Госдуму законопроект, запрещающий использовать дистанционные технологии в начальном и основном общем образовании. Текст законопроекта размещен в электронной базе нижней палаты во вторник.

Автор инициативы предлагает уточнить общие требования к реализации образовательных программ и ввести запрет использования дистанционных образовательных технологий, электронного обучения при реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования. При этом инициатива позволяет использовать такие технологии при реализации образовательных программ среднего общего образования, но только по заявлению родителей в письменной форме.

Законопроект также запрещает привлекать несовершеннолетних, обучающихся в начальной и средней школе, к участию в экспериментах по разработке, апробации и внедрению новых образовательных технологий, образовательных ресурсов, а также методов или средств обучения и воспитания.

Как отмечает автор инициативы, нововведение "поможет серьезно укрепить здоровье подрастающего поколения".