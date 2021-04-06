В Финляндии вновь начали трансляцию жизни змей и хищной птицы скопы

ХЕЛЬСИНКИ, 6 апреля. /ТАСС/. Финское отделение Всемирного фонда дикой природы вновь запустило интернет-трансляцию жизни гадюк и хищной птицы скопы. Организация сообщила, что именно эти трансляции стали одними из самых популярных в предыдущие годы.

"В прошлом году восемь наших трансляций набрали рекордные 5,5 млн просмотров. В этом году многие из давно полюбившихся зрителям трансляций будут продолжены, мы уже установили камеры в месте обитания гадюк и скопы. Год назад первая собрала около 700 тыс. просмотров, вторая - порядка 2,9 млн", - отметило отделение фонда.

По словам представителя организации Марии Раутио-Рунеберг, "популярность таких трансляций не удивляет, особенно во время пандемии". Она добавила, что весной фонд планирует начать и другие трансляции.

В этом году камеры для наблюдения за скопой установили у ее гнезда в районе озера Саймаа и по просьбам зрителей снабдили микрофоном. Скопа - это хищная птица, которая, отмечают в фонде, в Финляндии находится на грани попадания в категорию исчезающих видов из-за охоты на нее во время длинного перелета на зимовку в Африку. А рядом с камерой для наблюдения за гадюками установили градусник для измерения температуры воздуха, поскольку вероятность увидеть змей выше, если на улице тепло. Эти змеи не являются охраняемыми в Суоми видом, наказаний за их убийство не существует, при этом, указали в фонде, гадюка сама по себе неагрессивна и не укусит просто так, а только если чувствует опасность.

В организации напоминают, что цель проекта - распространять знания о природе и побуждать зрителей участвовать в ее защите.

Финские экологи устраивают трансляции жизни обитателей природы Суоми несколько раз в год, самой популярной ежегодно является трансляция из мест обитания редких сайменских нерп на озере Сайма, откуда они и получили свое название.