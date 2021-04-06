Дагестанский госуниверситет будет бесплатно готовить школьников региона к сдаче ЕГЭ

МАХАЧКАЛА, 6 апреля. /ТАСС/. Дагестанский государственный университет (ДГУ) будет бесплатно готовить школьников республики к сдаче ЕГЭ по физике, химии, обществознанию, биологии, а также по русскому языку и литературе. Лекции для школьников будут проходить как в очном, так и в онлайн-формате, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе вуза.

"ДГУ запускает лекции для школьников по подготовке к ЕГЭ. Преподаватели Дагестанского государственного университета берутся помочь ученикам улучшить свои знания перед экзаменами - вуз запускает лекции по подготовке к ЕГЭ по физике, химии, обществознанию, а также по русскому языку и литературе. Первая состоится уже 13 апреля", - рассказали в вузе.

Цикл мероприятий 13 апреля в 14:30 откроет лекция по физике, которую проведет кандидат физико-математических наук, заместитель декана физического факультета ДГУ, доцент кафедры физической электроники, председатель предметной комиссии ЕГЭ по физике Гаджимирза Рагимханов. 15 апреля школьников ждет лекция по обществознанию. Сдающие ЕГЭ по химии смогут посетить лекцию 16 апреля, 19 апреля будущим абитуриентам расскажут обо всех тонкостях ЕГЭ по русскому языку. 21 апреля состоится лекция по литературе, а завершится цикл 22 апреля лекцией по биологии.

"Дагестанский госуниверситет активно участвует в жизни школьников. Преподаватели вуза выступают экспертами в оценке заданий ОГЭ и ЕГЭ, к нашим специалистам обращаются школьники и их родители, у них консультируются, им доверяют. Мы уверены, что лекции по подготовке к ЕГЭ, запущенные университетом, будут очень полезны для детей и улучшат их подготовку перед итоговым испытанием. ДГУ стремится выпустить хорошего специалиста, а для этого мы должны получить наиболее подготовленного абитуриента", - цитирует пресс-служба ректора ДГУ Муртазали Рабаданова.

Ранее сообщалось, что вуз начал подготовку школьников к сдаче ЕГЭ по информатике и инфокоммуникационным технологиям, для этих целей на базе университета был создан Проектный центр цифровых технологий.

Об университете

Дагестанский государственный университет является старейшим и крупнейшим вузом Республики Дагестан, основан в 1931 году. ДГУ - это крупный учебный, научный и культурный центр, который осуществляет подготовку специалистов на всех уровнях вузовского, довузовского, послевузовского и дополнительного образования по широкому спектру естественнонаучных, гуманитарных, экономических, технических специальностей и направлений. Учебно-научная и организационная структура включает два института, 17 факультетов, 99 кафедр, четыре филиала, два музея, фундаментальную библиотеку, биологическую станцию, планетарий и другие структурные научно-образовательные учреждения.