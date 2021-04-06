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Марину Литвинович исключили из ОНК Москвы

Такое решение принял Совет Общественной палаты России
Марина Литвинович Сергей Фадеичев/ТАСС
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Марина Литвинович
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Совет Общественной палаты России исключил из Общественной наблюдательной комиссии Москвы правозащитницу Марину Литвинович. Об этом ТАСС сообщили в Общественной палате РФ.

"Совет Общественной палаты России принял решение удовлетворить представление ОНК Москвы о досрочном прекращении полномочий члена ОНК Москвы Марины Литвинович", - сказали агентству.

Ранее в ОНК Москвы ТАСС сообщили, что Литвинович неоднократно разглашала данные следствия, допускала распространение недостоверной информации, подрывающей доверие к институту общественных наблюдателей со стороны подозреваемых, обвиняемых и их адвокатов, а также грубо нарушала кодекс этики членов ОНК. При этом сама она с этими утверждениями не согласна.

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