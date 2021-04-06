AP: Байден заявит, что вакцина в США будет доступна всем взрослым к 19 апреля

ТАСС, 6 апреля. Президент США Джо Байден намерен ускорить процесс распределения вакцин и заявить во вторник, что прививка будет доступна всем взрослым уже к 19 апреля - почти на две недели раньше установленного прежде срока (1 мая). Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на источник в Белом доме.

Согласно его данным, США постепенно расширяют список приоритетных групп для получения вакцины, в который ранее входили пожилые люди, сотрудники сфер особой важности и работники медицинских учреждений. В связи с этим Байден намерен объявить об общей доступности вакцины для взрослого населения к 19 апреля во время своего визита в пункт вакцинации в штате Вирджиния.

Американский президент также заявит, что с даты инаугурации президента (20 января) населением было получено 150 млн доз вакцины. Таким образом, темпы вакцинации в США соответствуют ранее установленному графику привить 200 млн человек к 30 апреля - сотому дню президентства Байдена.

Как информирует агентство, по крайне мере десять штатов уже сделали вакцину доступной для всех старше 16 лет, в то время как штат Нью-Джерси осуществит подобные меры только 19 апреля. При этом штаты Гавайи и Орегон планируют, что у них все взрослые смогут сделать прививку только 1 мая.

Неделю назад президент США объявил о новых мерах по расширению вакцинации населения, но тогда в его планы входило предоставить право пройти вакцинацию к 19 апреля не всем взрослым, а только 90% из них. А остальные 10%, по его словам, получат возможность сделать прививку к 1 мая.