Вручение звезд Michelin рестораторам Москвы состоится во второй половине 2021 года

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Гала-мероприятие по случаю вручения звезд Michelin московским рестораторам состоится во второй половине 2021 года. Возможно, мероприятие пройдет в очном формате, сообщила во вторник председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева.

"Поэтому очень рассчитываем, что в этом году пройдет большое мероприятие по выходу гида Michelin в Москве. Мы надеемся, что это пройдет в офлайн-формате, в виде живого общения. Если это состоится, то к нам приедут крупные мировые повара, звезды Michelin, а это, как правило, очень медийные персонажи, со всего мира. И они, собственно, и будут рассказывать, как прекрасно в Москве существуют рестораны", - сказала Проничева в ходе рабочей группы по развитию туризма в столице.

Согласно ее презентации, гала-мероприятие по вручению звезд Michelin ресторанам запланировано провести в Москве во второй половине 2021 года. Формат мероприятия включает приветственный коктейль, саму церемонию вручения и ужин. Участниками станут не более 500 человек, в том числе официальные лица правительства Москвы, президент издательской группы Michelin Гендель Пулленек, международные и российские СМИ, представители гастрономической индустрии.

"По данным гида Michelin, в Европе, скорее всего, не откроются более 60% ресторанов и заведений общественного питания. У нас, тем не менее, если по данным официальным было 16 тыс. объектов общепита, то к моменту первого открытия у нас было чуть более 15 [тыс.]. То есть снижение количества объектов общественного питания в Москве незначительное", - подчеркнула Проничева.

По ее словам, возможность работы рестораторов практически в течение всего периода пандемии и сделало данную отрасль привлекательной для гостей и экспертов. "Несмотря на то, что в прошлом году не могли проводиться никакие крупные международные события, тем не менее Москва договорилась со всемирным гидом Michelin. Мы понимаем, что это, безусловно, охватывает весь гастрономический рынок, но мы, с другой стороны, прекрасно понимаем, что это тоже определенный сегмент. В общем, для многих городов и стран наличие гида Michelin является таким, скажем так, обязательным атрибутом", - пояснила Проничева.

Первый гид Michelin был выпущен в 1900 году к парижской Всемирной выставке Андре Мишленом, одним из основателей фирмы, ставшей в дальнейшем всемирно известной своими автомобильными шинами. В первый год своего существования справочник вручался бесплатно всем, кто приобретал шины фирмы. В дальнейшем он успешно продавался, обретя огромную популярность сначала во Франции, а затем в соседних с ней странах. Начав в 1900 году с тиража в 35 тыс. экземпляров, справочник выпускался в конце XX века в количестве больше 600 тыс. экземпляров. В настоящее время эти гастрономические гиды выпускаются как по отдельным странам, так и по крупным городам и регионам мира.