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Кадровый резерв Мурманской области будут пополнять с помощью переселения соотечественников

Участниками программы смогут стать специалисты, востребованные на рынке труда, студенты, обучающиеся на территории области, а также иностранцы, работающие в регионе

МУРМАНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Кадровый резерв Мурманской области будут пополнять с помощью программы по оказанию содействия добровольному переселению в регион соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом сообщили в министерстве труда и социального развития региона во вторник.

"Правительство Российской Федерации одобрило проект программы. В Мурманской области программа имеет преимущественно экономическую направленность. Программа решает задачи, связанные с увеличением притока в регион квалифицированных кадров, востребованных на рынке труда, и увеличением численности населения трудоспособного возраста", - пояснили в ведомстве.

Стать участниками программы смогут соотечественники из числа квалифицированных специалистов, востребованных на региональном рынке труда, студентов, обучающихся на территории Мурманской области, а также иностранных граждан, осуществляющих непрерывную трудовую деятельность в регионе.

В 2021 году рамках программы соотечественники могут получить гражданство России в упрощенном порядке, пройти медицинское освидетельствование перед оформлением разрешения на временное проживание за счет областного бюджета, а также получить единовременные денежные выплаты в размере более 9 тыс. рублей на человека.

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РоссияМурманская область
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