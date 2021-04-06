Кабмин внес в Госдуму законопроект о возможности удаленного участия в заседаниях суда

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ во вторник внесло в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование порядка применения электронных документов в судопроизводстве, а также закрепление возможности удаленного участия в судебных заседаниях с использованием личных средств коммуникации. Текст опубликован в думской электронной базе во вторник.

Согласно законопроекту, исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы могут быть поданы в суд в электронном виде через портал госуслуг, либо через информационную систему, определенную Верховным судом РФ, Судебным департаментом при Верховном суде, либо через систему электронного документооборота участника процесса посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

"В соответствии с законопроектом, участники процесса смогут участвовать в судебном заседании путем использования системы веб-конференции при условии заявления ими ходатайства об этом и при наличии в судах технической возможности осуществления веб-конференции", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.