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Задержанного в Дубае россиянина депортируют из ОАЭ

Полиция проверяла его на причастность к съемке видеоролика с обнаженными девушками на балконе одного из домов

ТАСС, 6 апреля.Задержанный в Дубае россиянин, которого полиция проверяла на причастность к съемке видеоролика с обнаженными девушками на балконе одного из домов в этом городе, будет депортирован из страны. Об этом во вторник в Twitter сообщил медиацентр правительства Дубая.

"Генеральная прокуратура Дубая завершила расследование публикации видеоролика, которая противоречила закону ОАЭ. Участники [инцидента] будут депортированы из ОАЭ. Больше комментариев по этому поводу сделано не будет", - говорится в заявлении.

Всего были задержаны 11 девушек, предположительно, из Украины, а также двое мужчин. Один из них оказался россиянином. Его подозревали в том, что он снимал видеоролик.

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