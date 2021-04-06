Задержанного в Дубае россиянина депортируют из ОАЭ

ТАСС, 6 апреля.Задержанный в Дубае россиянин, которого полиция проверяла на причастность к съемке видеоролика с обнаженными девушками на балконе одного из домов в этом городе, будет депортирован из страны. Об этом во вторник в Twitter сообщил медиацентр правительства Дубая.

"Генеральная прокуратура Дубая завершила расследование публикации видеоролика, которая противоречила закону ОАЭ. Участники [инцидента] будут депортированы из ОАЭ. Больше комментариев по этому поводу сделано не будет", - говорится в заявлении.

Всего были задержаны 11 девушек, предположительно, из Украины, а также двое мужчин. Один из них оказался россиянином. Его подозревали в том, что он снимал видеоролик.