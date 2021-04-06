Netflix покажет документальный сериал, созданный организацией принца Гарри и Меган Маркл

ТАСС, 6 апреля. Сервис потокового вещания Netflix объявил во вторник о начале съемок документального сериала, созданного общественной организацией, которую учредили принц Гарри и его супруга актриса Меган Маркл. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.

Документальное многосерийное шоу "Сердце непобежденных" (Heart of Invictus) расскажет об участниках спортивного мероприятия "Игры непобежденных" (Invictus Games), которое пройдет в Гааге в 2022 году. В центре сюжета - жизнь спортсменов и организаторов соревнования во время их подготовки к нему.

Производством шоу занимается креативный отдел общественной организации Archewell, основанной герцогом и герцогиней Сассекскими в партнерстве с видеосервисом Netflix. Над сериалом также работают режиссер Орландо фон Айзиндель и продюсер Джоанна Натасегара, известные своим документальным кинофильмом "Белые каски" (The White Helmets), которому присудили премию "Оскар".

Благотворительный проект "Игры непобежденных", созданный по инициативе принца Гарри, является мультидисциплинарным спортивным мероприятием для бывших и действующих военнослужащих, которые стали инвалидами.