Православные верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Православные христиане в среду отметят один из 12 "двунадесятых" праздников, связанных с событиями земной жизни Иисуса Христа и Богоматери - Благовещение Пресвятой Богородицы.

Накануне Благовещения Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в храме Христа Спасителя. В день праздника он возглавит в нем же литургию, которая начнется в 10:00 мск, и по традиции выпустит на волю голубей, сообщил ТАСС заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Один из древнейших христианских праздников, Благовещение по одной из версий установилось в середине IV века при епископе Иерусалимском святителе Кирилле I. По другой версии, праздник был известен еще в III веке. Его дата неизменна: каждый год Благовещение отмечается 7 апреля (25 марта по старому стилю).

Библейская история

Праздник Благовещения посвящен явлению архангела Гавриила Марии, которая после обручения с Иосифом уехала в Назарет. Через несколько месяцев после этого архангел Гавриил возвестил ей, что у нее родится сын, который "будет велик и наречется Сыном Всевышнего". Архангел рассказал Марии и о схождении Святого Духа, и о том, что она родит ребенка, оставшись невинной. События Благовещения описаны в Евангелии от Луки.

Мария приняла Божью волю. Святитель Иоанн Златоуст описывал этот миг так: "Дух Святой засиял в чистом зеркале, в непорочном теле Девы, образовав совершенного Человека не по закону природы, но для спасения людей".

На месте предполагаемой встречи архангела Гавриила с Богородицей в Назарете святая Елена, мать крестившего Римскую империю императора Константина Великого, в IV веке основала первый храм в честь Благовещения. Ныне это базилика Благовещения, крупнейший христианский храм на Ближнем Востоке. Она строилась одновременно с базиликой Рождества Христова в Вифлееме и храмом Гроба Господня в Иерусалиме.

Благовещенские обычаи

Слова, которыми архангел Гавриил приветствовал Богородицу, православные ныне произносят во время молитвы "Песнь Пресвятой Богородице": Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с тобой. Католики же говорят "Аве Мария" - "Радуйся, Мария".

Старинная русская традиция Благовещения - выпускать птиц из клеток на свободу. Это символизирует стремление человеческой души к освобождению от греха и соединению с Богом. Традиция, прервавшаяся в годы советской власти, была возрождена 7 апреля 1995 года: после праздничной службы в кремлевском Благовещенском соборе патриарх Алексий II вместе с воспитанниками православной гимназии выпустил на волю десятки голубей.

В народном календаре славян Благовещение воспринималось как время начала весны. Ночью накануне праздника жгли костры из мусора, соломы и старых вещей. На Благовещение было принято также встречать рассвет: если на восходе наблюдались необычные оптические явления, считалось, что год будет благополучным, а урожай - богатым.

В праздник соблюдался строгий запрет на любую работу, в том числе домашнюю. Предполагается, что изначально это было связано с языческими верованиями: переход от зимы к весне считался опасным для любых дел и начинаний. Церковь, осуждая следование приметам, работать на Благовещение не запрещает, однако рекомендует всем верующим отложить в этот день мирские дела. Также на Благовещение не совершаются венчания, заупокойные службы и молебны.