Экс-губернатор Фургал заразился коронавирусом в СИЗО "Лефортово"

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, заразился в СИЗО "Лефортово" коронавирусной инфекцией. Как уточнил в среду ТАСС его адвокат Михаил Карапетян, защита попросит следствие об изменении экс-губернатору меры пресечения.

"Пришел положительный тест на ковид, который был сдан утром 6 апреля Сергеем Фургалом. Ближайшие две недели мы его не увидим, так как он изолирован и будет находиться под наблюдением врачей", - сказал защитник. Он не уточнил, где экс-губернатор будет проходить лечение.

"Сегодня защитниками Сергея Ивановича будет подано ходатайство на имя руководителя следственной группы об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей из-за обнаружившейся у него болезни, - уточнил адвокат. - Болезнь вызывает у всей команды адвокатов тревогу, так как ранее сам Фургал говорил нам о том, что у него будут проблемы с легкими в случае заболевания".

В конце ноября прошлого года Карапетян заявлял ТАСС, что его подзащитный может не перенести осложнений, если заразится в СИЗО коронавирусной инфекцией, из-за болезни лёгкого, которую по результатам исследования выявили медики. Адвокат тогда сказал, что экс-губернатору необходимо дальнейшее специальное обследование, которое в условиях СИЗО получить невозможно.